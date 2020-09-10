Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Стивен Сигал возглавит экопроект по сохранению Байкала
Нутрициолог: нельзя есть всё подряд без последствий
Сборная России поднимется на шесть строчек в рейтинге ФИФА
Жители четырех регионов России смогут бесплатно подключить газ
ЦИК: четыре российских партии под угрозой ликвидации
Новорожденную девочку бросили у храма в Кемеровской области
Как сын Королёвой повлиял на её жизнь
В Италии обнаружили древнейшую одомашненную собаку
Названы три способа сэкономить на отдыхе в Крыму

В Госдуме планируют маркировать алкоголь "страшными картинками"

Политика

Новый законопроект принадлежит Фелдоту Тумусову, представителю "Справедливой России". Согласно документу, все производители алкоголя будут обязаны помещать на этикетки "страшные картинки", аналогичные тем, что "украшают" пачки сигарет.

В Госдуме планируют маркировать алкоголь

"Я готовлю, как кажется, более эффективный законопроект: размещать на крепком алкоголе изображения, аналогичные тем, что мы сейчас видим на сигаретных пачках", — поделился подробностями Тумусов.

По словам политика, очевидно, что картинка печени в стадии цирроза гораздо эффективнее напомнит человеку о вреде спиртного, чем привычные производителям поля с колосьями или прочие пейзажи.

Также задумались о регулировании рынка и в Минпромторге: специалисты ведомства хотят ввести расширенную маркировку алкоголя. Начать планируется с пива. А в 2013 году в России начал действовать закон, который обязал производителей сигарет ставить на пачки "страшные картинки".

Задуматься действительно есть над чем: в 2018 году от последствий злоупотребления алкоголем умерли 48 000 россиян. "Лидером" печального рейтинга стала Омская область с 1219 случаями.

Последние материалы
В Госдуме планируют маркировать алкоголь "страшными картинками"
В Италии обнаружили древнейшую одомашненную собаку
Разобраны возможные санкции США "за Навального"
Названы три способа сэкономить на отдыхе в Крыму
На Ставрополье собрали 77 млн рублей курортного сбора
Гендиректор "Спартака" прокомментировал интерес к Кузяеву
Миша уже не тот: Саакашвили пообещал не конфликтовать с Россией
Лишь треть россиян работает по своей вузовской специальности
Нагретый мёд может стать канцерогеном
Политолог рассказал, что неправильно делает Кремль в ситуации с Навальным
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Константин Затулин: Тихановской стоит верить

Зампредседателя ГД оценил обращение белорусской оппозиции к России.

Константин Затулин: Тихановской стоит верить
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Новости Украины
Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу!
Экспертное мнение
Мария Колесникова нашлась. Что это было? Версии вторая и третья
Политика. Новости и аналитика
Росстат: чиновники потеряли 430 миллиардов рублей господдержки
Игорь Буккер Русичи нанимали викингов за валюту Игорь Буккер Любовь Степушова Дончане показали, что не оккупированы. Браво Лепсу! Любовь Степушова Наталия Красовская Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния Наталия Красовская
Комментарии
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Лукашенко гасит протесты по методичке СССР
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Украина не будет использовать российскую вакцину от коронавируса
Повысят ли снова пенсионный возраст после 2023 года?
Как Германия загнала себя в угол и почему России это грозит большими проблемами
Взлом сознания: как не попасться на удочку мошенникам и агентам влияния
Игорь Коротченко: нельзя было Навального отдавать западным специалистам
Разин хочет попросить Путина помиловать Ефремова
Стало известно, кто действительно хотел и мог убить Алексея Навального
Почему AstraZeneca выбыла из гонки за лучшее средство от коронавируса
Россия с помощью Сербии готовит симметричный ответ США
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Белорусский Майдан, или Россия сдаёт позиции по всему СНГ
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников