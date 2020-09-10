В Госдуме планируют маркировать алкоголь "страшными картинками"

Новый законопроект принадлежит Фелдоту Тумусову, представителю "Справедливой России". Согласно документу, все производители алкоголя будут обязаны помещать на этикетки "страшные картинки", аналогичные тем, что "украшают" пачки сигарет.

"Я готовлю, как кажется, более эффективный законопроект: размещать на крепком алкоголе изображения, аналогичные тем, что мы сейчас видим на сигаретных пачках", — поделился подробностями Тумусов.

По словам политика, очевидно, что картинка печени в стадии цирроза гораздо эффективнее напомнит человеку о вреде спиртного, чем привычные производителям поля с колосьями или прочие пейзажи.

Также задумались о регулировании рынка и в Минпромторге: специалисты ведомства хотят ввести расширенную маркировку алкоголя. Начать планируется с пива. А в 2013 году в России начал действовать закон, который обязал производителей сигарет ставить на пачки "страшные картинки".

Задуматься действительно есть над чем: в 2018 году от последствий злоупотребления алкоголем умерли 48 000 россиян. "Лидером" печального рейтинга стала Омская область с 1219 случаями.