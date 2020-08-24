Лидер Северной Кореи в коме

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впал в коматозное состояние. Теперь государством управляет его сестра. Прогнозы на будущее пока неизвестны.

"Полная структура преемственности власти еще не сформирована, поэтому Ким Ё Чжон (сестра Ким Чен Ына — Прим. ред.) выдвигается на первый план. Вакуум не может существовать в течение длительного периода", — сказал бывший дипломат Северной Кореи.

Напомним, что ранее стали известны слухи о частичной передаче власти, в том числе и сестре Ким Чен Ына. Но до сих пор неизвестно, насколько они правдивы.