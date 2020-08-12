Макрон и Путин обсудили ситуацию в Ливане

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Путин созвонились в среду и обсудили ситуацию в Ливане. Макрон попросил принять участие в международной программе помощи Ливану после трагедии в Бейруте и поддержать ливанское правительство в рамках программы, учрежденной на международной конференции.

В рамках программы удалось собрать более четверти миллиардов евро для помощи пострадавшим от трагедии в Бейруте.