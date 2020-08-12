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Наградить учёных, разработавших вакцину от COVID, предложили в России

Политика » Партии » Либералы

Россия является мощнейшей медицинской державой. Страна ещё раз доказала свое превосходство, первой разработав вакцину от коронавируса.

Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Нужно наградить всех, кто создавал первую вакцину, и срочно распространить её по всей стране, чтобы все желающие могли быть вакцинированы. Это огромный успех, спасибо всем нашим учёным и врачам", — написал политик в своём Телеграм-канале.

Напомним, что вакцину для профилактики коронавируса разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Как отмечают его создатели, это стало данью памяти и уважения соотечественникам — космическим первопроходцам.

Ранее "Правда.Ру" писала, что уже два десятка стран мира заказали у России миллиард доз вакцины от COVID-19. Это страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии. Как рассказал директор РФПИ Кирилл Дмитриев, всё, что производится в России, будет идти на внутренний рынок. Дозы для продажи в другие страны будут производиться за рубежом.

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