Россия является мощнейшей медицинской державой. Страна ещё раз доказала свое превосходство, первой разработав вакцину от коронавируса.
Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
"Нужно наградить всех, кто создавал первую вакцину, и срочно распространить её по всей стране, чтобы все желающие могли быть вакцинированы. Это огромный успех, спасибо всем нашим учёным и врачам", — написал политик в своём Телеграм-канале.
Напомним, что вакцину для профилактики коронавируса разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Как отмечают его создатели, это стало данью памяти и уважения соотечественникам — космическим первопроходцам.
Ранее "Правда.Ру" писала, что уже два десятка стран мира заказали у России миллиард доз вакцины от COVID-19. Это страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии. Как рассказал директор РФПИ Кирилл Дмитриев, всё, что производится в России, будет идти на внутренний рынок. Дозы для продажи в другие страны будут производиться за рубежом.
Бывший музыкант Сергей Шнуров жёстко раскритиковал белорусского лидера Александра Лукашенко за применение силы против своего народа.