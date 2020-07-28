Евгений Федоров: "Жители Хабаровского края - дураки"

Во время прямого эфира с главным редактором Правды.Ру Инной Новиковой депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что жители Хабаровского края являются дураками, поскольку в 2018 году проголосовали за Сергея Фургала.
Также Евгений Федоров отметил, что выступления хабаровчан поддерживаются Западом.
У Фургала, Грудинина и остальных олигархов надо изъять деньги и направить их на медицину и образование, - заявил Федоров.
"Принятая сейчас Конституция - временная", - отметил политик.
Другие ответы координатора НОД смотрите в видео.
Депутаты Госдумы поддержали идею о продлении на август президентской выплаты на детей до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.