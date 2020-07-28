Евгений Федоров: "Жители Хабаровского края - дураки"

Во время прямого эфира с главным редактором Правды.Ру Инной Новиковой депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что жители Хабаровского края являются дураками, поскольку в 2018 году проголосовали за Сергея Фургала.

Также Евгений Федоров отметил, что выступления хабаровчан поддерживаются Западом.

У Фургала, Грудинина и остальных олигархов надо изъять деньги и направить их на медицину и образование, - заявил Федоров.

"Принятая сейчас Конституция - временная", - отметил политик.

Другие ответы координатора НОД смотрите в видео.