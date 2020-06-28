Человечеству было послано испытание коронавирусом, что те, кто считает, что управляет всем миром, убедились в обратном.

С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.

"Всё так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так! И вот осознание вот этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно", — пояснил глава государства.