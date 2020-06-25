Попытки совершить повторное голосование могут привести к административному наказанию.

Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Когда такие случаи происходят, они единичные, но человек не может не знать, что он получает бюллетень еще раз. То есть все эти действия совершаются осознанно и умышленно. И по сути дела, такие действия образуют состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.22 КоАП, там штраф административный 30 тысяч рублей", — сказал Реут.