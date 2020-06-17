Эксперт: проблема шаманов и целителей в России есть

Шаманы, целители, ясновидцы и другие представители нетрадиционных направлений активизировались в России. Это связывают с ростом спроса на такие услуги в кризисное время.

Так ситуацию объяснил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

"Люди теряют занятость, ищут поддержки, становятся очень уязвимы к внешнему воздействию. На этом фоне возникают различные "специалисты", которые пытаются на этом каким-то образом заработать. Открываются различные секты и всё остальное. С этим как-то надо бороться. В некоторых случаях речь идет об откровенно мошеннических схемах. Но другое дело, что надо правильно как-то с этим работать. Надо какую-то ассоциацию придумать что ли? Хочу просто посмотреть, как какие-нибудь ясновидцы будут у нас состоять в профсоюзе", — отметил эксперт.

Напомним, что депутат Госдумы Виктор Зубарев озаботился этим вопросом и предложил ввести контроль со стороны правительства. По его мнению, нужно разработать профессиональные стандарты для подобных медицинских услуг или полностью их запретить.