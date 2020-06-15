Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Литве найдены останки средневековой женщины с тропическим сифилисом
Лжехирург Алёна Верди умерла не приходя в сознание
Дочь убитого Джорджа Флойда стала совладельцем Disney
Пожилого ученого обвинили в работе на китайские спецслужбы
Сюр "по-киркоровски": сериал-скандал на СТС закончился избиением
Человека можно погрузить в такую же спячку, как у медведей
Эксперт: российские вузы лучше китайских
Жанну Фриске могло спасти лекарство, которым лечат Заворотнюк
Бывшая гонщица пожаловалась, что Instagram удаляет её откровенные фото

Депутат Госдумы попросил кабмин "ввести ГОСТ" на услуги шаманов

Политика » Власть » Парламент

Виктор Зубарев, депутат ГД от партии "Единая Россия" всерьез озабочен тем, что шаманы и народные целители "активизировались" во время пандемии коронавируса.

По его мнению, за ними необходим контроль со стороны правительства.

Как сообщают "Известия", Зубарев уже направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором, помимо предложения "усилить меры контроля" над целителями и шаманами, содержится инициатива создания совместно с нижней палатой рабочей группы

"по разработке профессиональных стандартов для подобных медицинских услуг или полностью их запретить".

Парламентарий особо подчеркивает, что

"большинство так называемых целителей работают без какого-либо медицинского образования, чем подвергают опасности здоровье своих пациентов, а масса различных оберегов, настоек, амулетов и прочего представляет собой продукцию сомнительного качества".

Мнения общественности разделились

Кстати, по данным издания, эту позицию депутата разделяют в профессиональном медицинском сообществе.

Шаманы же, понятное дело, "недовольны и не согласны".

Портал "Царьград" поинтересовался мнением "нейтральной стороны" — политологов.

Александр Сосновский, назвал инициативу Зубарева "придуроманией" (здесь и далее — цитаты "Царьграда" — Прим. ред.):

"Я что-то пропустил насчёт амулетов и заговоров? Новый госстандарт введут? Надо бы придумать название для мании придумывать бесполезные правила. Например, "Придуромания", — прокомментировал Сосновский.

Его коллега Армен Гаспарян тоже полон иронии:

"Прямо вот уже вижу на ценнике ГОСТ: "Подвергнут 74 молитвам Одину".

Последние материалы
Макрон анонсировал "новый путь" Франции
В Литве найдены останки средневековой женщины с тропическим сифилисом
Депутат Госдумы попросил кабмин "ввести ГОСТ" на услуги шаманов
Лжехирург Алёна Верди умерла не приходя в сознание
Дочь убитого Джорджа Флойда стала совладельцем Disney
Пожилого ученого обвинили в работе на китайские спецслужбы
Сюр "по-киркоровски": сериал-скандал на СТС закончился избиением
Человека можно погрузить в такую же спячку, как у медведей
Эксперт: российские вузы лучше китайских
Жанну Фриске могло спасти лекарство, которым лечат Заворотнюк
Популярное
Российский шоу-бизнес
Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии

Близкий друг семьи Норкиных Евгений Спицын рассказал, что происходит с телеведущим после смерти его супруги.

Друг Норкина рассказал, что стало с телеведущим после трагедии
Поклонники Расторгуева считают, что певец смертельно болен
Российский шоу-бизнес
Поклонники Расторгуева считают, что певец смертельно болен
Российский шоу-бизнес
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Российский шоу-бизнес
Бросивший сцену Влад Сташевский резко сменил имидж
Василий Амирджанов Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства Василий Амирджанов Руслан Веснянко Донбасский тупик "нормандского формата" Руслан Веснянко Игорь Буккер Что нового мы знаем про динозавров Игорь Буккер
Комментарии
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
Соседка Ефремова утверждает, что ДТП с артистом подстроено
Русскую девушку уволили в США за отказ преклонить колено
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Адвокат Ефремова объяснил отказ семьи Захарова от денег
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Швейцарцы ищут владельца "золотой сумки", оставленной в поезде
В Белоруссии расскажут о фактах вмешательства во внутренние дела
Ракетный инженер и писатель-фантаст Сухинов нашел доказательства НЛО
Ведущая программы на радио "Эхо Москвы" просит прощения за фейк
Друг Лолиты Милявской рассказал о её общении с мальчиками по вызову
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Путин рассказал об ответе России на гиперзвуковое оружие
Дестабилизирует Россию сама власть
Дестабилизирует Россию сама власть
Киркорова пригласили в Парк Горького на День ВДВ
В штате Вашингтон создали Американскую народную республику
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ