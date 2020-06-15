Депутат Госдумы попросил кабмин "ввести ГОСТ" на услуги шаманов

Виктор Зубарев, депутат ГД от партии "Единая Россия" всерьез озабочен тем, что шаманы и народные целители "активизировались" во время пандемии коронавируса.

По его мнению, за ними необходим контроль со стороны правительства.

Как сообщают "Известия", Зубарев уже направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой, в котором, помимо предложения "усилить меры контроля" над целителями и шаманами, содержится инициатива создания совместно с нижней палатой рабочей группы

"по разработке профессиональных стандартов для подобных медицинских услуг или полностью их запретить".

Парламентарий особо подчеркивает, что

"большинство так называемых целителей работают без какого-либо медицинского образования, чем подвергают опасности здоровье своих пациентов, а масса различных оберегов, настоек, амулетов и прочего представляет собой продукцию сомнительного качества".

Мнения общественности разделились

Кстати, по данным издания, эту позицию депутата разделяют в профессиональном медицинском сообществе.

Шаманы же, понятное дело, "недовольны и не согласны".

Портал "Царьград" поинтересовался мнением "нейтральной стороны" — политологов.

Александр Сосновский, назвал инициативу Зубарева "придуроманией" (здесь и далее — цитаты "Царьграда" — Прим. ред.):

"Я что-то пропустил насчёт амулетов и заговоров? Новый госстандарт введут? Надо бы придумать название для мании придумывать бесполезные правила. Например, "Придуромания", — прокомментировал Сосновский.

Его коллега Армен Гаспарян тоже полон иронии: