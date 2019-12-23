Газопровод готов на 93,5%, сообщает официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.
Уже построено 2,3 тысячи километров газопровода, и еще осталось проложить около 160 километров "Северного потока-2".
Мюллер выражает уверенность, что компании, участвующие в проекте, сделают все для его своевременной реализации, несмотря на введенные Америкой санкции.
Однако швейцарская компания Allseas, укладывающая трубы, приостановила работу в тот же день, как Трамп подписал документ о санкциях в отношении газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".
Теперь нужен новый трубоукладчик, и тогда работы продолжатся в любой момент, поскольку Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии разрешило вести работы в зимний период.
В ФРГ выражают уверенность в том, что работы над "Северным потоком-2" продолжатся и что газопровод будет завершен в ближайшее время.
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