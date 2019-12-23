"Северный поток-2". Осталось проложить 160 километров

Газопровод готов на 93,5%, сообщает официальный представитель компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер.

Уже построено 2,3 тысячи километров газопровода, и еще осталось проложить около 160 километров "Северного потока-2".

Мюллер выражает уверенность, что компании, участвующие в проекте, сделают все для его своевременной реализации, несмотря на введенные Америкой санкции.

Газопроводу нужен новый трубоукладчик

Однако швейцарская компания Allseas, укладывающая трубы, приостановила работу в тот же день, как Трамп подписал документ о санкциях в отношении газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2".

Теперь нужен новый трубоукладчик, и тогда работы продолжатся в любой момент, поскольку Федеральное ведомство по геодезии и картографии Германии разрешило вести работы в зимний период.

В ФРГ выражают уверенность в том, что работы над "Северным потоком-2" продолжатся и что газопровод будет завершен в ближайшее время.