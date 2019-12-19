Путин: по "делу Голунова" расследование проводит СК

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников правоохранительных органов по "делу Голунова".

Президент проинформировал участников пресс-конференции о том, "что от работы в МВД отстранены пять человек, а расследование проводит Следственный комитет. Секретность "дела Голунова" объясняется защитой информации об оперативно-розыскной деятельности.

В то же время Владимир Путин отметил, что не обладает информацией о том, кто был заказчиком в этом деле.

Президент за совершенствование работы правоохранительных органов

Напомним, что журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан в Москве в июне по обвинению в покушении на сбыт запрещенных веществ. Голунов своей вины не признавал, и вскоре с него были сняты обвинения, а полицейские, занимавшихся его делом, уволены.

Отстранили от должностей и начальника УВД ЗАО Андрея Пучкова, начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и главу антинаркотического отдела УВД ЗАО Андрея Щирова.

Путин, общаясь с журналистами на большой пресс-конференции, также заметил, что он против «чисток» в правоохранительных органах, но за то, чтобы их работу совершенствовать.