Закон о виноградарстве повысит требования к виноделию

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина этот закон позволит решить проблему недоброкачественного вина на полках российских магазинов.

Володин считает, что привозное вино разливают в России, а потом выставляют на полки под видом самых брендовых марок. Все это требует контроля, а в законе внесены предложения, как можно осуществить подобный контроль.

Депутат обратил внимание, что законопроект впервые в России предусматривает двукратное снижение налога на добавленную стоимость для тех, кто выращивает и продает виноград.

"Приравняли производство винограда к льготным категориям производителей, так же как детское питание", — сказал он и напомнил, что подобные льготы установлены на производство сахара и ранее виноград к этой льготной категории не относился.

Глава нижней палаты парламента отметил, что виноделы, которые начнут использовать российское сырье, получат господдержку — льготное налогообложение.