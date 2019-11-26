Российская Федерация за 19 лет подписала внешнеторговых контрактов на производство оружия на общую сумму около 230 миллиардов американских долларов, сообщил генеральный директор государственной компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.
А российский оборонно-промышленный комплекс за эти годы получил от зарубежных заказчиков более 165 миллиардов долларов.
По словам генерального директора "Рособорнэкспорта" Александра Михеева, это "обеспечивало финансовую устойчивость многих предприятий оборонно-промышленного комплекса, позволяло им инвестировать средства в разработку новых образцов вооружения и военной техники и модернизацию производственных мощностей".
В октябре помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что международные продажи оружия России и Китая сопровождаются поставками "неудачных систем" и "недостаточной подготовкой".
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.