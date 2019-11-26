ОПК России за 19 лет получил заказов на 165 миллиардов долларов

Российская Федерация за 19 лет подписала внешнеторговых контрактов на производство оружия на общую сумму около 230 миллиардов американских долларов, сообщил генеральный директор государственной компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

А российский оборонно-промышленный комплекс за эти годы получил от зарубежных заказчиков более 165 миллиардов долларов.

По словам генерального директора "Рособорнэкспорта" Александра Михеева, это "обеспечивало финансовую устойчивость многих предприятий оборонно-промышленного комплекса, позволяло им инвестировать средства в разработку новых образцов вооружения и военной техники и модернизацию производственных мощностей".

В октябре помощник госсекретаря Соединенных Штатов Америки по военно-политическим делам Кларк Купер заявил, что международные продажи оружия России и Китая сопровождаются поставками "неудачных систем" и "недостаточной подготовкой".