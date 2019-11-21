В США русские кавычки-елочки приняли за российский троллинг

Очередной скандал, связанный с Россией, разразился, когда корреспондент американского журнала, увидев публикацию в твите Arkansas Democrat-Gazette, приняла ее за "попытку вброса со стороны русских троллей" из-за кавычек.

Юлия Иоффе, журналистка издания GQ, обнаружив в твите со ссылкой на сенсационную статью об отцовстве Хантера Байдена (Hunter Biden) "русские кавычки", насторожилась и призвала других обратить на них внимание тоже.

Дело в том, что Юлия Иоффе русскоязычная и, по ее признанию, пользуется русской раскладкой компьютерной клавиатуры. Поэтому символ, который в английском тексте обозначал стрелку, указывающую на ссылку, она приняла за русские кавычки.

Бдительная русскоязычная американка решила, что это попытки российских троллей вмешаться в американскую прессу. Однако коллеги ее бдительность не оценили, и ей пришлось удалять собственные твиты и извиняться пред редактором "Арканзасского вестника", в котором она заподозрила "русский след".