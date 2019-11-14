Украина рассматривает выход из "Минских соглашений"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский ждет от встречи в нормандском формате четкого разговора.

По словам министра, лидер Украины намеревается спросить представителей дипломатической группы Германии, России, Франции, "что вы реально хотите от нас".

Владимир Зеленский считает, что Украина выполнила все условия для проведения встречи: подтвердила текст "формулы Штайнмайера" и приступила к разведению сил в Петровском и Золотом.

Министр иностранных дел отметил, что украинский президент уверен в том, что встреча состоится, но, если она не даст результата, то Киев рассмотрит различные варианты, включая, и выход из Минских соглашений.

Согласно еще одному сценарию, Украина признает факт оккупации части своей территории, но при этом продолжит европейскую интеграцию.

Министр подчеркнул, что главная ценность для Украины — не Минские соглашения, а "выживание нации".