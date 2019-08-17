Сенатор прокомментировал слова главы МИД Польши о сдерживании России

Россия не считает Польшу свои врагом. Таком образом председатель Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши о том, что размещение американских военных в стране поможет сдержать "российскую агрессию".

"Никто не собирается нападать на Польшу, никто не собирается какие-то угрозы в отношении нее применять. Мы сторонники мира в Европе и хороших отношений с Польшей. Я не знаю, почему поляки пытаются сделать из России врага", - цитирует агентство "РБК" слова сенатора.

По словам политика, Польша, которая "затаскивает своими руками войска американцев", в конечном итоге сама оказывается мишенью для России в случае ответного удара.

Напомним, ранее глава МИД Польши призвал граждан страны готовиться к тому, что Москва "захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику". По его мнению, помешать этому сможет лишь размещение военных США на территории Польши.