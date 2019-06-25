Приз за взлом системы электронного голосования в Москве вырос до 1,5 млн рублей

Тем, кто во время тестирования сможет взломать систему электронного голосования в Москве, выплатят не 1 млн рублей, как обещали ранее, а 1,5 млн. Такую новость сообщил главный редактор "Эха Москвы", замглавы Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов.



Московские власти хотят запустить систему электронного голосования к осени. К ней есть много вопросов

По его словам, вознаграждение увеличили, чтобы привлечь большее число тестирующих. Откроют систему для хакеров 11 июля, попробовать ее взломать можно будет до 22 июля.

Если никому не удастся этого сделать, в конце следующего месяца штаб по контролю за электронными выборами доложит о готовности Мосгоризбиркому и ОП. При возникновении проблем может быть назначено дополнительное тестирование.

Напомним, система электронного голосования создана для выборов в Мосгордуму. В качестве эксперимента оно пройдет в трех округах города, которые выбрали сами жители.

Источник превью: сайт Госдумы

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