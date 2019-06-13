В Москве утвердили три округа, в которых пройдет электронное голосование

Мосгоризбирком утвердил три округа, в которых 8 сентября может пройти эксперимент по электронному голосованию на выборах в столичный парламент.



Стала известна дата выборов депутатов Мосгордумы

Ранее эти округа определили жители города. Речь идет об округе No1 (Зеленоград), No10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и No30 (Чертаново Центральное и Южное).

По словам главы Мосгоризбиркома, там разный состав населения, поэтому можно будет сравнить результаты голосования.

Прием заявлений от избирателей на участие в электронном голосовании начнется в конце следующего месяца.Ранее для эксперимента из 45 округов были отобраны 16. По итогам решений муниципальных депутатов семь округов отказались от участия.

10 июня Общественная палата Москвы предложила для электронного голосования три округа Мосгоризбиркому, так как за них проголосовало большинство людей на портале "Активный гражданин".

Источник превью: Правда.ру

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