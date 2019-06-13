Мосгоризбирком утвердил три округа, в которых 8 сентября может пройти эксперимент по электронному голосованию на выборах в столичный парламент.
Ранее эти округа определили жители города. Речь идет об округе No1 (Зеленоград), No10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и No30 (Чертаново Центральное и Южное).
По словам главы Мосгоризбиркома, там разный состав населения, поэтому можно будет сравнить результаты голосования.
Прием заявлений от избирателей на участие в электронном голосовании начнется в конце следующего месяца.Ранее для эксперимента из 45 округов были отобраны 16. По итогам решений муниципальных депутатов семь округов отказались от участия.
10 июня Общественная палата Москвы предложила для электронного голосования три округа Мосгоризбиркому, так как за них проголосовало большинство людей на портале "Активный гражданин".
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
В ЦИК впервые продемонстрировали цифровой избирательный участок
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Конфликт между Чечней и Дагестаном по поводу границ этих субъектов продолжает развиваться - и стороны, кажется, сознательно идут на его эскалацию.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.