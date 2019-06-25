В Челябинской области закончилось выдвижение кандидатов в губернаторы

Избирком Челябинской области закончил принимать документы у кандидатов на пост главы региона. Всего их сдали 14 человек - 8 самовыдвиженцев и 6 представителей партий. В настоящее время по каждому из них идет проверка.



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Выборы состоятся 8 сентября. На губернаторское кресло претендуют, в частности, врио главы региона Алексей Текслер, тренер по рукопашному бою Александр Комиссаров, свадебный фотограф Станислав Артемов, Виталий Пашин (ЛДПР), Алексей Севастьянов ("Гражданская сила").

Напомним, ранее сообщалось, что кандидат от "Яблока" Ярослав Щербаков подал в избирком жалобу на нарушение законодательства. Речь идет о требовании для муниципальных народных избранников, желающих отдать голос за выдвижение какого-либо кандидата, предъявлять нотариусу справку о том, что он действующий депутат.

По словам Щербакова, это создает лишние барьеры для участников выборов. Если жалоба не будет удовлетворена, он пригрозил обратиться в ЦИК, прокуратуру и суд.

Источник превью: Правда.ру

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