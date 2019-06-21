Известная уральская активистка заявила об участии в выборах челябинского губернатора

Известная уральская активистка Татьяна Якимова подала в избирком заявление об участии в выборах губернатора Челябинской области. Она намерена пойти на них как самовыдвиженец.



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Всего на этот пост теперь претендуют 12 человек.

Якимова - первая женщина, заявившая о желании побороться за кресло главы региона. Ранее она дважды участвовала в конкурсах на должность главы Миасса. Она была одним из организаторов митинга против строительства ГОКа вблизи озера Тургояк. В акции приняли участие более 1,5 тыс. человек.

Начать избирательную кампанию Якимова планирует с поездок по городам, чтобы собрать подписи и найти сторонников.

Прием заявлений от кандидатов на должность губернатора завершится в ближайший понедельник, до 4 июля будет идти регистрация. Самовыдвиженцам необходимо принести в избирком подписи 13 тыс. 168 человек, представителям партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.

Источник превью: сайт "Единой России"

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