Кандидат в губернаторы Челябинской области грозит пожаловаться на местный избирком в ЦИК, прокуратуру и суд

Кандидат в губернаторы Челябинской области от "Яблока" Ярослав Щербаков подал в региональный избирком жалобу на нарушение в регионе избирательного законодательства.



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По его словам, которые приводит официальный портал партии, речь идет о дополнительном требовании для муниципальных народных избранников, желающих отдать свой голос за выдвижение кандидата на кресло главы региона, - предъявлять нотариусу справку о том, что он в данное время является действующим депутатом.

Щербаков отмечает, что это лишь создает дополнительные барьеры для участников выборов. Кроме того, по его мнению, это сложно выполнить, так как справку надо заказывать заранее, подпись под ней должен поставить председатель представительного органа, а его может не оказаться на рабочем месте. При получении справки на депутата может оказываться политическое давление, добавил кандидат.

Он заявил, что если его жалоба не будет удовлетворена, он обратится в ЦИК, прокуратуру и суд.

Источник превью: Правда.ру

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