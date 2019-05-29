Чайка назвал лишение Грудинина депутатских полномочий обоснованным

Генпрокурор Юрий Чайка назвал обоснованным представление о лишении депутатских полномочий Павла Грудинина, который, напомним, боролся за кресло президента страны на выборах 2018 года.
В среду на правчасе в Госдуме он заявил, что во время предвыборной кампании политик предоставил недостоверные данные о своем имуществе и участии в иностранной коммерческой организации.
Совет депутатов города Видное (Московская область) в начале года снял с должности председателя Грудинина. КПРФ после смерти лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова направила в Центризбирком документы о передаче его мандата Грудинину, но получила отказ. Партия обжаловала решение в Верховном суде, однако он вернул иск без рассмотрения.
По словам Чайки, в 2018-м компания Грудинина 14 раз подвергалась проверкам. Проводили их, в частности, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
Депутат от КПРФ Николай Харитонов на правительственном часе заявил, что ведомство Чайки участвует в политическом преследовании Грудинина. Глава ГП на это отметил, что прокуратура вне политики.
Отвечая на заявление коммунистов о "несправедливом" разделе имущества при разводе Грудинина с женой, Чайка подчеркнул, что этот вопрос должен решаться в суде, прокурор к нему отношения не имеет.
Фото превью: Pravda.ru
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