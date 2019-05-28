Коммунисты подозревают "ЕР" в причастности к аресту тиража "Тульской правды"

В КПРФ заявили, что в Новомосковске Тульской области полиция арестовала три номера газеты "Тульская правда". Общий задержанный тираж — более 100 тысяч экземпляров.



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На официальном сайте партии сообщается, что издание везли со всеми необходимыми документами из типографии. В Новомосковске грузовик взяли в кольцо сотрудники ГИБДД и ППС и изъяли тираж.

В КПРФ такие действия назвали незаконными и отметили, что законодательство запрещает изымать тиражи официальных газет без судебных решений, вступивших в силу, а по данной газете таких нет. В заявлении также говорится, что в машине были и другие издания, но правоохранителям была нужна только "Тульская правда".

Со ссылкой на сотрудников типографии коммунисты сообщили, что за несколько дней до произошедшего звонили представители местного отделения "Единой России" и просили за вознаграждение предупредить, когда выйдет очередной выпуск газеты.

В КПРФ добавили, что в издании критиковалась "ЕР", негативно оценивалась "мусорная" реформа. Кроме того, в нем опубликовали соглашение между Московской и Тульской областями, согласно которому подмосковный мусор могли вводить в соседний регион. Подпись от Тульской области под ним поставил председатель правительства, член "Единой России" Валерий Шерин.

Фото: Pravda. ru

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