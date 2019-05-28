КПРФ потребовала от Медведева уволить Сердюкова с поста в ОАК

КПРФ направила в правовое управление Госдумы обращение, в котором говорится, что экс-министр обороны Анатолий Сердюков не должен занимать должность председателя совета директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Во фракции считают, что такое назначение недопустимо, так как против него ранее были возбуждены уголовные дела, кроме того, он причастен к нанесению ущерба армии.



Сердюков стал главой Объединенной авиастроительной корпорации

В связи с этим КПРФ требует, что премьер-министр Дмитрий Медведев уволил Сердюкова и впредь не допускал подобных назначений.

Сердюков был назначен министром обороны в 2007 году, в отставку его отправили в 2012-м после скандала, который разгорелся в ведомстве из-за хищений из бюджета. Главной фигуранткой дела был глава департамента имущественных отношений Евгения Васильева. По данным следствия, ущерб от действий чиновницы был более 3 млрд рублей. Весной 2015 года она была осуждена на 5 лет, однако вскоре вышла на свободу.

В 2014 году следствие в отношении Сердюкова было прекращено, та как он попал под действие амнистии, объявленной к 20-летию Конституции.

Совет директоров ОАК экс-министр возглавил в середине мая 2019-го.

Фото: Pravda. ru

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