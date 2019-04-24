Глава ЦИК: около трети российских партий может быть ликвидировано

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о проверке, которую предстоит пройти значительной части официально зарегистрированных в России политических партий в этом году. Итоги проверки могут привести к сокращению их числа, поскольку около трети партий не соответствуют прописанным в законодательстве критериям.



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"По нашим прогнозам, из 61 партии примерно треть подтверждает состоятельность, примерно треть может быть ликвидирована", — заявила 24 апреля журналистам глава Центризбиркома.