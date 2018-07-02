"Спасибо от рабов!": Медведева выстебали за пост о победе сборной

Поздравление Дмитрия Медведева в "Инстаграме" с победой сборной России в матче против команды Испании вызвало неоднозначную реакцию россиян.

Фото: instagram. com/damedvedev

Накануне премьер-министр РФ не сдержал эмоций на виртуальных просторах: "Наша сборная в 1/4 финала. МОЛОДЦЫ!"

Однако, несмотря на позитивный посыл, комментирующие избрали пост площадкой для едкой критики грядущей пенсионной реформы и повышения НДС.

Представляем наиболее показательные высказывания:

"Хлеба и зрелищ. Что еще надо рабам? Зато пенсия в 75 и коррупция у вас. И пенсия 14000 руб. Интересно, много пенсионеров на стадионе?";

"А мой папа все работает и работает в ожидании пенсии. Напиши что-нибудь об этом тоже, пожалуйста";

"Вот бы указы правительства вас так радовали";

"Ну, молодцы, наконец-то начали свой хлеб отрабатывать. Вы, Дмитрий, когда последуете их примеру???!!!";

"Жаль, что до пенсии (футболисты — прим. ред.) не доживут";

"Побегали мужики с мячиком и стали героями. А остальные… Денег нет, но вы держитесь!";

"Они — да, а вы? Что вы творите в стране????? За это мы голосовали? А так с победой. УРАААААА".

Как ранее писала "Правда.Ру", внесенный правительством Дмитрия Медведева в Думу законопроект о повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов, очевидно, скажется на повышении цен на транспортные услуги, продукты питания, товары повседневного спроса. О том, может ли данная реформа привести к понижению размера фонда заработной платы, чтобы компенсировать рост налогового бремени, издание спросило заместителя гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимира Сальникова. Подробнее — в интервью.

Что касается пенсионной реформы, с инициативой проведения в столице референдума по данному вопросу выступила партия КПРФ. Ее представители подали заявки в Центризбирком и Мосгоризбирком на проведение собрания по поводу организации голосования в Москве. Заседание, на котором будут обсуждать организацию референдума, запланировано на 5 июля.

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