Недавно в России появилась собственная "Зона 51". Аномальная зона образовалась в Пермском крае после слухов о том, что недалеко от села Молебка упал неизвестный летающий объект.
Сейчас в Молебку стекаются уфологи со всей России. Об аномальной зоне решил снять передачу даже Андрей Малахов. Уже 13 октября она выйдет в эфир на телеканале "Россия 1".
"После первых упоминаний о новой аномальной зоне в молебский треугольник началось настоящее паломничество. Практически каждый, кто побывал в тех местах, рассказывал о светящихся шарах, нашествии НЛО и "огненных" столбах", — сказано в анонсе передачи.
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.