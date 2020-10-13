В России появилась собственная "Зона 51"

Недавно в России появилась собственная "Зона 51". Аномальная зона образовалась в Пермском крае после слухов о том, что недалеко от села Молебка упал неизвестный летающий объект.

Сейчас в Молебку стекаются уфологи со всей России. Об аномальной зоне решил снять передачу даже Андрей Малахов. Уже 13 октября она выйдет в эфир на телеканале "Россия 1".