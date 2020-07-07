Археологи обнаружили зимний лагерь Чингисхана

Австралийские археологи нашли в Восточной Монголии место, где находился утерянный зимний лагерь Чингисхана.

Город Аврага располагался в месте слияния рек Херлен и Ценкер в современной провинции Хентии (Монголия). Ученые предполагали, что когда-то здесь жил Чингисхан, но не могли это доказать.

Специалисты провели радиоуглеродноый анализ и смогли точно определить, что в этом древнем городе жил Чингисхан и его сын Угэдэй Хан.

Также археологи обнаружили свидетельства обрядов и ритуалов.

Открытие зимнего лагеря Чингисхана имеет большое значение для исторической науки. Известно, что у Чингисхана было, по крайней мере, четыре базовых лагеря, но, согласно историческим источникам, найденная в Авраге группа зданий была его основным лагерем.

Ранее ученые, ведущие поиск средства от алкоголизма и похмелья, заявили, что установили генетическую связь между традиционной слабостью россиян к выпивке и вторжением на Русь монгольских орд Чингисхана.