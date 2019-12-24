Археологи нашли в центре Стокгольма корабль XVI века

В Стокгольме, во время проведения строительных работ в центре шведской столицы, обнаружили деревянные фрагменты корабля, который был построен в 90-е гг. XVI века.

Морские археологи предположили, что им удалось обнаружить судно под названием "Самсон".

Согласно историческим источникам, корабль "Самсон" в конце XVI века заказал король Швеции Карл IX. Археолог Филипп Тонемар сообщил, что это первое судно так называемого переходного периода в судостроении.

Ученые выяснили, что судно было полностью построено из сосны. Длина корабля была более 30 метров. В процессе раскопок в верхнем слое почвы археологи обнаружили множество бытовых отходов и различных предметов.

Археологи предполагают, что этот мусор попал на судно уже после того, как оно было заброшено То, что корабль обнаружили в центре Стокгольма, не должно удивлять, так как этот район в течение нескольких веков находился под водой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Греции обнаружили древнеримский корабль возрастом 2000 лет.