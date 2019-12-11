У берегов Греции нашли затонувшее римское судно с шестью тысячами амфор

У берегов Греции недалеко от острова Кефалония обнаружили останки затонувшего римского корабля возрастом 2000 лет. На его борту находилось 6000 амфор для вина и оливкового масла.

Благодаря данной находке ученые открыли ранее неизвестные маршруты, по которым римские торговые суда пересекали Средиземноморье.

Корабль потерпел крушение во времена Иисуса Христа

Длина корабля составляла 34 метра, а ширина — около 13 метров. Обнаружить судно помогли гидролокаторы. Греческие ученые выяснили, что корабль потерпел крушение между I веком до н. э. и I веком н. э., то есть во времена Иисуса Христа.

Амфоры, которые находились под водой несколько тысячелетий, хорошо сохранились. Само судно находится под осадочными породами. Исследователи надеются, что в процессе раскопок они смогут найти уцелевшие детали.

Ученые установили, что судно с амфорами направлялось в порт Фискардо

Этот древнеримский корабль стал самым крупным из всех, которые ранее находили в Восточно Средиземноморье. Известно, что судно направлялось в порт Фискардо, где ранее раскопали дома, термы, здание театра и кладбище римских времен. Ученые пришли к выводу, что в то время он был важным транспортным и торговым узлом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что при строительстве метро в Италии обнаружили древнеримский деревянный дом.