"Габсбургская челюсть" появилась в результате близкородственных браков

Испанские ученые пришли к выводу, что знаменитая выступающая вперед "габсбургская челюсть" стала результатом близкородственных браков. Чем более близки друг другу были супруги, тем ярче была выражена данная особенность.

Одна из ветвей Габсбургской династии правила Испанией почти 200 лет. В этот период получили развитие экономика и культура страны.

Габсбургская династия контролировала Португалию, также под ее властью были огромные территории в Европе и Америке.

За первую половину правления Габсбургов Испания достигла пика своего могущества. Габсбургов очень беспокоила сохранность их "голубой крови", поэтому они вступали в брак только со своими близкими родственниками.

В результате такое кровосмешение привело к необратимым последствиям. Во-первых, во внешности представителей Габсбургской династии появилась выступающая вперед челюсть, а во-вторых, в династии был очень высокий уровень выкидышей и смертей.