Сколько раз в неделю нужно мыться, по мнению дерматологов

1:27 Your browser does not support the audio element. Красота

В социальных сетях активно обсуждается тренд под названием "everything shower" ("все в душе"), рассматривающий душ как аналог спа-салона. Однако, несмотря на привлекательность идеи проведения часов в душе для расслабления после тяжелого дня, такой подход может не подходить каждому.

Фото: goodfon. com

Продолжительное время в душе может увеличить риск сухости и раздражения кожи, особенно в холодный период года, когда воздух на улице сухой. Горячая и жесткая вода также может нарушить микробиом, вызывая гиперчувствительность кожи. Дерматологи рекомендуют многим ограничивать количество принимаемых душей до трех раз в неделю.

Этот режим мытья может быть полезен для людей с сухой и чувствительной кожей, тех, кто не занимается ежедневными тренировками или работает из дома. Принимать душ чаще может вызвать шелушения и даже проблемы, такие как экзема. Однако для людей, ведущих активный образ жизни или занимающихся спортом, рекомендуется принимать душ ежедневно, соблюдая ряд мер предосторожности для избежания сухости кожи. Эти меры включают в себя ограничение времени водных процедур до 15 минут, использование теплой воды вместо горячей и выбор деликатных моющих средств, таких как масло для душа, для увлажнения кожи и сохранения ее естественного увлажнения.