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46-летняя Натали восхитила фанатов внешностью без макияжа

 
 
 
 
 
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Доброе утро... Нежное небо... Мечтай и сочиняй свой день... Всё сбывается... #натали #ветерсморядул

46-летняя Натали восхитила фанатов внешностью без макияжа

Публикация от НАТАЛИ (@natali_star74)29 Сен 2020 в 9:36 PDT

В настоящее время певица Натали находится на отдыхе. Исполнительница пока не раскрывает своё местоположение, но радует поклонников свежими фотографиями с курорта.

Вне сцены 46-летняя певица предпочитает не наносить макияж и одеваться в лёгкие яркие платья.

"Доброе утро… Нежное небо… Мечтай и сочиняй свой день… Все сбывается…" — загадочно подписала публикацию Натали.

Фанаты пришли в восторг от натуральной красоты певицы.

Пользователям понравилось то, что, несмотря на свою популярность, певица представляет собой пример простоты, лёгкости и искренности.

"Красавица! Выглядите отлично. Пример большинству певиц";

"Какая нежность! А какое красивое платье!" — написали подписчики звезды.

Натали показала своим фолловерам, в кого она выросла такой красавицей. Знаменитость выложила на своей странице в Instagram совместный снимок в мамой.

Ранее певица Валерия показала, как ухаживает за кожей в домашних условиях.

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