46-летняя Натали восхитила фанатов внешностью без макияжа

В настоящее время певица Натали находится на отдыхе. Исполнительница пока не раскрывает своё местоположение, но радует поклонников свежими фотографиями с курорта.

Вне сцены 46-летняя певица предпочитает не наносить макияж и одеваться в лёгкие яркие платья.

"Доброе утро… Нежное небо… Мечтай и сочиняй свой день… Все сбывается…" — загадочно подписала публикацию Натали.

Фанаты пришли в восторг от натуральной красоты певицы.

Пользователям понравилось то, что, несмотря на свою популярность, певица представляет собой пример простоты, лёгкости и искренности.

"Красавица! Выглядите отлично. Пример большинству певиц"; "Какая нежность! А какое красивое платье!" — написали подписчики звезды.

Натали показала своим фолловерам, в кого она выросла такой красавицей. Знаменитость выложила на своей странице в Instagram совместный снимок в мамой.

Ранее певица Валерия показала, как ухаживает за кожей в домашних условиях.