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Доброе утро... Нежное небо... Мечтай и сочиняй свой день... Всё сбывается... #натали #ветерсморядул
В настоящее время певица Натали находится на отдыхе. Исполнительница пока не раскрывает своё местоположение, но радует поклонников свежими фотографиями с курорта.
Вне сцены 46-летняя певица предпочитает не наносить макияж и одеваться в лёгкие яркие платья.
"Доброе утро… Нежное небо… Мечтай и сочиняй свой день… Все сбывается…" — загадочно подписала публикацию Натали.
Фанаты пришли в восторг от натуральной красоты певицы.
Пользователям понравилось то, что, несмотря на свою популярность, певица представляет собой пример простоты, лёгкости и искренности.
"Красавица! Выглядите отлично. Пример большинству певиц";
"Какая нежность! А какое красивое платье!" — написали подписчики звезды.
Натали показала своим фолловерам, в кого она выросла такой красавицей. Знаменитость выложила на своей странице в Instagram совместный снимок в мамой.
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