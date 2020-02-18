Мария Голубкина перестала скрывать возрастные морщины

46-летняя актриса Мария Голубкина выкладывает откровенные фотографии и часто делится со своими подписчиками размышлениями о жизни. На этот раз она сообщила, что принимает себя такой, какая есть и не планирует делать пластические операции. Также она отказывается от ботокса и филлеров.

Актриса считает, что стареть — не страшно, поэтому не стесняется показывать общественности морщины на лице.

Подписчики поддержали позицию Голубкиной.

Так же актриса относится и к изменениям фигуры. Марию не смущают пышные формы.