46-летняя актриса Мария Голубкина выкладывает откровенные фотографии и часто делится со своими подписчиками размышлениями о жизни. На этот раз она сообщила, что принимает себя такой, какая есть и не планирует делать пластические операции. Также она отказывается от ботокса и филлеров.
Актриса считает, что стареть — не страшно, поэтому не стесняется показывать общественности морщины на лице.
Подписчики поддержали позицию Голубкиной.
Так же актриса относится и к изменениям фигуры. Марию не смущают пышные формы.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.