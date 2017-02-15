Модные безводные диеты могут привести к образованию камней в почках

Популярные сегодня безводные диеты могут могут привести к инфекциям мочевого пузыря и камнями в почках. Это связано с тем, что люди, придерживающиеся этих диет не получают необходимое количество жидкости.

Диета для долголетия: Снижение калорий продляет жизнь

Эксперты предупреждают, что безводные диеты очень опасны для здоровья. Данные диеты представляют собой "сухое голодание", когда люди полностью отказываются от воды.

Вместо воды они пьют соки от свежих фруктов и овощей, считая, что это поможет избавиться от многих заболеваний и проблем с кожей.

Но врачи и диетологи заявляют, что ничего подобного отказ от употребления воды организму человека не дает. Наоборот, такая диета провоцирует обезвоженность, инфекции мочевыводящих путей, почечную недостаточность и смерть в случае особого фанатизма.

В 2017 году "Правда.Ру" писала об опасности безглютеновой диеты.

Ученые: безглютеновая диета опасна

Безглютеновая диета опасная для организма. Такой вывод сделали ученые из университета Иллинойса в Чикаго (США). Дело в том, что эта диета повышает уязвимость человека к мышьяку, ртути и ряду других токсинов, говорится в статье, опубликованной в журнале Epidemiology.

Сидящие на безглютеновой диете люди питаются продуктами из злаков, очищенных от клейковины, глютеновых белков, вызывающих ряд воспалений и проблем с пищеварением у примерно 1-2% людей на Земле. Сегодня в США примерно 25% населения питается подобной диетой, так как в рекламе подобных продуктов их производители утверждают, что удаление клейковины снижает уровень воспалений и у здоровых людей и продлевает им жизнь.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", месяц диеты на хурме едва не убил жительницу Петербурга. 31-летнюю женщину, которая пыталась похудеть на одних ягодах, экстренно доставили в одну из больниц города. В желудке пострадавшей врачи обнаружили камнеобразные шары, по размеру схожие с мандаринами.

Ранее ученые выяснили, каким людям бесполезно сидеть на диете. Оказалось, что перфекционисты просто не могут долго придерживаться диеты из-за боязни провалить эксперимент, не сбросить нужное количество килограммов. Кроме того, они ставят заведомо недостижимые цели, обрекая задумку на провал изначально. Когда у такого типа людей не получается худеть, они начинали переедать.

Также большой процент тех, у кого не получается сидеть на диете, среди "одержимых" — тех, кто просто любит вкусно поесть и не привык себя ограничивать, передает Planet Today.