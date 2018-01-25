На орбиту Земли выведена супер-яркая "звезда человечества"

Космическая компания Rocket Lab из США запустила на орбиту Земли зеркальный шар "Звезда человечества".

21 января он был запущен вместе с тремя малыми спутниками 21 января с территории Новой Зеландии. Как передает Space.com, покрытый 65 отражающими панелями спутник станет самым ярким мерцающим объектом на ночном небе.

Основатель компании Питер Бек по этому поводу пояснил, что "не важно, где вы находитесь, и что происходит у вас в жизни, каждый сможет увидеть «Звезду человечества» в ночном небе".

Предполагается, что спутник должен стать "ярким символом уязвимости человечества во вселенной".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что компания Илона Маска SpaceX сообщила о взрыве двигателя Merlin во время "квалификационных испытаний". Происшествие случилась 5 ноября, пострадавших нет.

Взрыв во время испытаний произошел во время рекордного по количеству запусков года для SpaceX. До конца 2017 года компания планирует запустить еще три ракеты Falcon 9, каждая из которых оборудована девятью двигателями Merlin.

Что только ни случалось с Falcon 9: она разваливалась в воздухе, горела и взрывалась. Впервые ракета смогла долететь до мыса Канаверал у ракеты только в 2015 году.