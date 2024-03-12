Оленëнок на дороге: зоопсихолог назвал порядок действий при обнаружении беззащитного дикого животного

Что делать с нуждающимся в помощи экзотическим животным, рассказал зоопсихолог Волков

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Если нашли оленёнка. Зоопсихолог Мирослав Волков рассказал Pravda. Ru, что нужно делать, если обнаружили экзотическое животное, которое нуждается в помощи.

Фото: wikimedia.com

Помогать найденным экзотическим или диким животным нужно с умом, считает специалист.

"Если найдено такое животное, надо в первую очередь обратиться к специалистам, чтобы оценить состояние животного, желательно определить вид, может быть, это представитель краснокнижных, и дальше уже смотреть, лечить, если это необходимо, пристраивать или отпускать после восстановления обратно в природу. Если речь идет о том, что больное животное, тут надо быть максимально аккуратным, это может быть всё что угодно. Самолечение может быть тоже неэффективным, а то может и навредить животному, поэтому нужно искать специалиста", — высказывает своё мнение эксперт.

Мало не навредить найдёнышу, спасителю нужно обезопасить и себя, говорит Мирослав Волков.

"Нужно держать себя в безопасности, защитить руки, возможно перенести животное в контейнер, который может обезопасить, какая-то физическая преграда. Если мы видим, что животное агрессивно, необходимо защитные меры принять. По поводу птиц — нужно использовать перчатки. Много патогенных заболеваний, которые передаются от птиц к человеку, могут иметь печальные последствия, обязательно руки мыть после контакта с такими вот зверятами", — напоминает зоопсихолог.

Если вы нашли дикое животное, которое нуждается в помощи человека, лучше всего, считают специалисты, сообщить об этом по номеру 112.