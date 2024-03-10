Токио приглашает в туалетный тур по мотивам последнего шедевра немецкого мэтра

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"Идеальные дни": новый фильм Вима Вендерса как реклама японских туалетов

1:33
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Международный интерес к общественным туалетам Японии растет благодаря немецкому режиссеру Виму Вендерсу и его фильму "Идеальные дни", выдвинутому на "Оскар", пишет The Guardian. Фильм, повествующий о жизни простого японского уборщика туалетов, в этом году вошел в пятерку претендентов на "лучший иностранный фильм".

"Идеальные дни": новый фильм Вима Вендерса как реклама японских туалетов
Фото: Wikimedia Commons by Yannis Pal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Идея кинопроекта родилась, когда Вендерса пригласили сделать короткометражку о туалетах в знаменитом токийском районе Сибуя, спроектированных 16 дизайнерами со всего мира. В результате режиссер вдохновился на полный метр, а главную роль сыграл японский актер Кодзи Якусе ("Вавилон" Алехандро Гонсалеса Иньярриту и "Одуванчик" Дзюдзо Итами). Его актерскую работу в "Идеальных днях" отметили призом на Каннском фестивале.

На волне фильме значительно вырос интерес как к самим архитектурным артефактам туристических районов японской столицы, так и к высокотехнологичной культуре туалетов из Страны восходящего солнца, которые уже давно очаровали своих посетителей сиденьями с подогревом, автосмывом и музыкой для релаксации.

Так, в Сибуе по инициативе городской администрации стартовал "The Tokyo Toilet Shuttle Tour", предлагающий туристам с комфортом посетить локации знаменитого кинофильма, а на сайте проекта "The Tokyo Toilet", созданного местными властями совместно с крупным фондом The Nippon Foundation и Туристической ассоциации Сибуи, рекламируется экскурсия по архитектурным артефактам мира токийских туалетов.

【THE TOKYO TOILET】 introduction video (English version)
Автор Дмитрий Меретин
Дмитрий Меретин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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