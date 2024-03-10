В центре Лос-Анджелеса загорелась фабрика по производству каннабиса

Пятеро сотрудников противопожарной безопасности Лос-Анджелеса были госпитализированы в ходе ликвидации пожара на территории подпольной лаборатории, производившей каннабис в центральной части города, сообщает Los Angeles Times.
На территории двухэтажного здания, где хранился либо производился каннабис, произошел сильный взрыв, в результате которого богемный район Артс Дистрикт наполнился дымом с характерным запахом, а облако было заметно на расстоянии нескольких километров.
Для ликвидации пожара потребовалось 145 спасателей. Причина происшествия уточняется, сообщил представитель муниципальной пожарной охраны.
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