Российская экодеревушка: улиточья ферма и съедобные лягушки

Под Коломной начнут выращивать съедобных лягушек

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На ферме "Экодеревушка" под Коломной приступят к производству съедобных лягушек, сообщил порталу Регионы.Ру владелец фермы Сергей Балаев.

Фото: Wikimedia Commons by Anagoria is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам предпринимателя, проверка земноводных производилась в Тимирязевской академии. Сейчас лягушки готовятся к спариванию, и если все пройдет удачно, то в этом году начнется обустройство лягушачьей фермы.

Напомним, что знаменитая "съедобная лягушка" — это гибрид двух близкородственных видов, озёрной и прудовой лягушек, существующий более 5 тысяч лет.

Экзотическое коломенское хозяйство уже не раз попадала в объектив новостей: в частности, ферма знаменита своим крокодильим вольером. Кроме того, с 2018 года здесь налажено собственное производство виноградных улиток, одно из немногих в России, и фермеры из разных уголков страны приезжают сюда, чтобы научится правильно их выращивать.

Ранее представители Россельхознадзора заявили, что Россия намерена экспортировать живых лягушек в Китай, и проект специального ветеринарного сертификата уже разработан. В числе требований — поставка лягушек только с зарегистрированных предприятий, а также прохождение клинического осмотра и отсутствие признаков болезней.