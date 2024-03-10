Российская экодеревушка: улиточья ферма и съедобные лягушки

На ферме "Экодеревушка" под Коломной приступят к производству съедобных лягушек, сообщил порталу Регионы.Ру владелец фермы Сергей Балаев.
По словам предпринимателя, проверка земноводных производилась в Тимирязевской академии. Сейчас лягушки готовятся к спариванию, и если все пройдет удачно, то в этом году начнется обустройство лягушачьей фермы.
Напомним, что знаменитая "съедобная лягушка" — это гибрид двух близкородственных видов, озёрной и прудовой лягушек, существующий более 5 тысяч лет.
Экзотическое коломенское хозяйство уже не раз попадала в объектив новостей: в частности, ферма знаменита своим крокодильим вольером. Кроме того, с 2018 года здесь налажено собственное производство виноградных улиток, одно из немногих в России, и фермеры из разных уголков страны приезжают сюда, чтобы научится правильно их выращивать.
Ранее представители Россельхознадзора заявили, что Россия намерена экспортировать живых лягушек в Китай, и проект специального ветеринарного сертификата уже разработан. В числе требований — поставка лягушек только с зарегистрированных предприятий, а также прохождение клинического осмотра и отсутствие признаков болезней.
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