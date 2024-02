Генетики установили подлинность останков отца Александра Великого

Генетики подтвердили подлинность останков из греческого склепа в Македонии как принадлежащих царю Филиппу II-отцу Александра Македонского.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .