Генетики установили подлинность останков отца Александра Великого

Экспертиза подтвердила подлинность останков отца Александра Македонского

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Генетики подтвердили подлинность останков из греческого склепа в Македонии как принадлежащих царю Филиппу II-отцу Александра Македонского.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Филипп II, отец Александра Македонского, был царём Македонии с 359 по 336 гг. до н.э. Он известен как один из величайших правителей и полководцев античности, его правление стало ключевым моментом в истории Македонии и всего древнего мира.

Филипп II родился в 382 году до н. э. в царской семье Македонии. Его отец, Аминта III, был убит в результате заговора, и Филипп стал царём в возрасте 20 лет.

С самого начала своего правления Филипп II стремился укрепить и расширить македонское государство. Он провел ряд внутренних реформ, направленных на укрепление армии и экономики страны. Благодаря своим военным успехам, он расширил границы Македонии во всех направлениях, включая северные территории, где жил народ фракийцев, и южные земли, где располагались греческие полисы.

Самым значительным достижением Филиппа стала его победа в битве при Хероне (338 г. до н. э.), в которой войска Македонии разгромили войска коалиции греческих полисов. Александр Македонский командовал одним из отрядов в этом сражении.

Сам Филипп II, возможно, был отравлен придворными.