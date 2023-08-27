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Житель Висконсина потерял в озере в озере свое кольцо и вернул его через 14 лет

1:31
Интересные Новости

Житель Висконсина, потерявший своё обручальное кольцо в озере недалеко от своего дома, получил его обратно спустя 14 лет, пишет UPI.

Житель Висконсина потерял в озере в озере свое кольцо и вернул его через 14 лет
Фото: openverse

Майк и Трейси Крёнинг, у которых есть дом на берегу озера Тертл Фламбо Флоуэйдж возле Мерсера, рассказали, что они посещали Остров Пловца в 2009 году вместе с соседями, когда Майк потерял своё обручальное кольцо из платины, подбрасывая ребенка в воду.

"Когда я подбросил его, он схватил меня за руку и сорвал с неё моё обручальное кольцо из платины, и оно потерялось", — сказал он телеканалу WJFW. — "Мы сразу же огородили это место, так сказать, взяли маски для дайвинга и искали это обручальное кольцо много часов и дней."

Пара сказала, что регулярно посещала Остров Пловца, но так и не обнаружила никаких признаков кольца.

Ассоциация Turtle Flambeau Flowage and Trude Lake сообщила в сообщении на Facebook, что другой посетитель этой местности недавно нашёл кольцо и передал его ассоциации для поиска владельца. Сообщение быстро попало к Крёнингу.

"Я увидел фотографию кольца, оно выглядело точно как моё кольцо", — сказал он.

"Меня просто поразило то, что в течение полутора часов у меня было сообщение от Майка. Во-первых, меня удивило, что мы нашли кого-то, и, во-вторых, меня удивило, что это произошло так быстро", — сказал Стюарт.

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Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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