Интернет-апокалипсис грозит следующим летом! Катастрофа для людей, которые постоянно онлайн

Ожидается, что Солнце в ближайшие годы войдет в фазу, известную как солнечный максимум, характеризующуюся повышенной солнечной активностью. Это вызывает опасения о потенциальном «интернет-апокалипсисе», так как наша современная цифровая инфраструктура плохо приспособлена для справления с последствиями сильных солнечных бурь. Термин «интернет-апокалипсис» привлек внимание пользователей социальных сетей, но пока не было официальных заявлений от НАСА о возможности такого сценария.

Изучение атмосферы Солнца с помощью зонда NASA Parker Solar Probe показало, что солнечные бури могут быть крайне разрушительными для нашей инфраструктуры. Исследование зонда, хотя и не прямо связано со солнечными бурями, имеет важное значение, так как изменения в магнитной активности Солнца могут повлиять на различные солнечные явления.

Мощная солнечная буря может обрушиться на Землю и вызвать массовые сбои в работе интернета и других систем. Эксперты опасаются, что такие сбои могут продолжаться в течение нескольких месяцев, что приведет к серьезному экономическому ущербу.

Предстоящий солнечный максимум ожидается в июле 2025 года или во второй половине 2024 года, и с ним приходят мощные солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Эти события могут повлиять на электросети, GPS, авиацию и спутники на орбите Земли.

Хотя страхи о «интернет-апокалипсисе» могут быть преувеличены, необходимо принять во внимание потенциальные угрозы и разработать меры защиты и резервных планов для справления с возможными последствиями солнечной активности. Это поможет обезопасить нашу цифровую инфраструктуру и минимизировать потенциальный ущерб.

