Немецкий гость ЧМ, приехавший на тракторе, похвалил российские дороги

Фото: кадр из видео

Гость чемпионата мира, приехавший из ФРГ на тракторе, похвалил качество российских дорог. Своими впечатлениями Гурберт Вирт поделился с представителями СМИ.

Болельщик проехал более двух с половиной тысяч километров от родного Форхгайма до российской столицы на тракторе, который был выпущен с конвейера 82 года назад.

Вирт сказал, что дороги России можно сравнить с трассами Германии. Также гость поделился, что его 5 раз останавливали сотрудники ДПС, однако их целью было не проверить документы, а сфотографироваться с водителем.

Стоит отметить, что руководитель московского Департамента спорта и туризма Николай Гуляев преподнес Вирту пропуск на игру Германия — Мексика (состоится 17 июня), ради которой немец и приехал в РФ. Гость поблагодарил чиновника за подарок.

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