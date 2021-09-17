Илон Маск рассказал о распорядке дня космических туристов на борту Crew Dragon

Руководитель SpaceX Илон Маск рассказал о состоянии и распорядке дня туристов, которые находятся на борту космического корабля Crew Dragon, отправленного на орбиту Земли в ночь на 16 сентября.

По словам предпринимателя, все четыре участника экспедиции хорошо провели первые сутки на борту. Он лично связывался с экипажем, чтобы узнать, как стартовало их космическое путешествие.

Илон Маск отметил, что перед сном туристы 5,5 раза облетели вокруг планеты, а затем приступили к научной деятельности. За день они дважды успели поесть.

"Проснувшись, они проведут дополнительные исследования и насладятся видом из стеклянного купола корабля", — поделился бизнесмен в своём Twitter-аккаунте.

Напомним, что Маск отправил в путешествие миллиардера из США Джареда Исаакмана, инженера Кристофера Семборски, исследовательницу Сиан Проктор и Хейли Арсено, изучающую онкологические заболевания.

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