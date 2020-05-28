Опубликованное в Twitter видео, на котором грузовик везет в кузове людей по горной дороге, вызвал шквал эмоций пользователей.
На кадрах, снятых беспилотником, не виден сам грузовик. Зато из-за ракурса и объектива "рыбий глаз" кажется, что над гималайской тропой летит ковер-самолет.
Himalayan public transport pic.twitter.com/GMWXdufbFf— 𝕾𝖍𝖆 (@sha_ji1) May 25, 2020
Трое мальчишек 8, 10 и 12 лет были госпитализированы в Боливии после укуса паука, известного как Черная вдова.
Как братья сами рассказали, паука они увидели, когда пасли коз неподалеку от деревни.
В Австралии пустые офисы и рестораны в городе Сидней заставили мигрировать полчища голодных крыс в пригороды.
По словам Джеффа Милтона, крысолова из Сиднея с 35-летним стажем, если ограничения, введенные из-за коронавируса, не будут ослаблены, в пригородах австралийской столицы может вспыхнуть "новая крысиная чума".
На волне развития технологии 5G в некоторых странах Запада наблюдаются случаи массовой истерии, на которой некоторым предприимчивым людям удается неплохо зарабатывать.
Шеф повар из Австралии Роб Никсон, который ведет популярный кулинарный блог на YouTube, поделился со своими подписчиками рецептом идеального картофеля фри.
Для приготовления самой вкусной картошки нужно иметь сам картофель, кукурузный сироп, масло канолы и соль.
Картофель нужно нарезать тонкими ломтиками и замочить в воде на десять минут, чтобы вывести из него лишний крахмал. Затем нужно поменять воду и добавить в неё одну столовую ложку кукурузного сиропа, чтобы придать картофелю легкую сладость. В сиропе картофель также рекомендуется подержать около 10 минут.
Главный секрет Никсона в том, что картофель нужно обжаривать два раза в течение двух минут. Для жарки шеф-повар использует масло канолы. По словам Никсона, именно вторая прожарка дает картофелю его привычный вкус и золотистую корочку.
По данным ведомства, в службу МЧС в 6:52 поступило сообщение о возгорании в торговом центре "Город"на улице Герцена.
"Благодаря оперативному реагированию и своевременному наращиванию сил пожар был ликвидирован в 08.36 (04.36 мск) на площади 200 квадратных метров. Горели текстильная продукция, мебель, отделка стен. Пострадавших нет", — сообщает главк.
Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.