Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Из карантина по коронавирусу начинает выходить Колумбия
В Южной Корее - всплеск заражений коронавирусом
Великобритания временно закрыла свое посольство в Северной Корее
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID, а кто - нет
Ситуация с коронавирусом в Чечне нормализуется
Рамзан Кадыров: Я здоров
В мире подтверждена гибель от коронавируса более 358 тысяч человек
В США уже более 100 тысяч жертв пандемии коронавируса
Путин одобрил предложенные Минтруда меры поддержки безработных
Источник Правда.Ру

Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер - самолет

Интересные Новости

Опубликованное в Twitter видео, на котором грузовик везет в кузове людей по горной дороге, вызвал шквал эмоций пользователей. 

На кадрах, снятых беспилотником, не виден сам грузовик. Зато из-за ракурса и объектива "рыбий глаз" кажется, что над гималайской тропой летит ковер-самолет.

 

оптическая иллюзия

Урок на всю жизнь: укус Черной вдовы не делает человека пауком

Интересные Новости

Трое мальчишек 8, 10 и 12 лет были госпитализированы в Боливии после укуса паука, известного как Черная вдова.

Как братья сами рассказали, паука они увидели, когда пасли коз неподалеку от деревни.

укус боливия паук черная вдова

Австралийский ученый предупредил о вероятности вспышки "крысиной чумы"

Мир

В Австралии пустые офисы и рестораны в городе Сидней заставили мигрировать полчища голодных крыс в пригороды.

По словам Джеффа Милтона, крысолова из Сиднея с 35-летним стажем, если ограничения, введенные из-за коронавируса, не будут ослаблены, в пригородах австралийской столицы может вспыхнуть "новая крысиная чума".

крысы австралия

Hayvine: американец заработал состояние на "лосьоне от 5G"

Интересные Новости

На волне развития технологии 5G в некоторых странах Запада наблюдаются случаи массовой истерии, на которой некоторым предприимчивым людям удается неплохо зарабатывать.

сша

Шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля фри

Интересные Новости

Шеф повар из Австралии Роб Никсон, который ведет популярный кулинарный блог на YouTube, поделился со своими подписчиками рецептом идеального картофеля фри.

Для приготовления самой вкусной картошки нужно иметь сам картофель, кукурузный сироп, масло канолы и соль.

Картофель нужно нарезать тонкими ломтиками и замочить в воде на десять минут, чтобы вывести из него лишний крахмал. Затем нужно поменять воду и добавить в неё одну столовую ложку кукурузного сиропа, чтобы придать картофелю легкую сладость. В сиропе картофель также рекомендуется подержать около 10 минут.

Главный секрет Никсона в том, что картофель нужно обжаривать два раза в течение двух минут. Для жарки шеф-повар использует масло канолы. По словам Никсона, именно вторая прожарка дает картофелю его привычный вкус и золотистую корочку.

рецепт роб никсон картофель фри

Томские пожарные закончили тушение огня в крупном торговом центре

Россия » Сибирь » Томск

По данным ведомства, в службу МЧС в 6:52 поступило сообщение о возгорании в торговом центре "Город"на улице Герцена.

"Благодаря оперативному реагированию и своевременному наращиванию сил пожар был ликвидирован в 08.36 (04.36 мск) на площади 200 квадратных метров. Горели текстильная продукция, мебель, отделка стен. Пострадавших нет", — сообщает главк.

мчс томск город пожар
Последние материалы
Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер - самолет
Австралийский ученый предупредил о вероятности вспышки "крысиной чумы"
Из карантина по коронавирусу начинает выходить Колумбия
В Южной Корее - всплеск заражений коронавирусом
Великобритания временно закрыла свое посольство в Северной Корее
Особенности нанесения макияжа для тех, кто носит очки
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
В Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID, а кто - нет
"Гринпис России": торфяные очаги весной означают задымление летом
Ситуация с коронавирусом в Чечне нормализуется
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Мир. Новости мира
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Песков пообещал рассказать о здоровье Кадырова
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Познер: США находятся на грани гражданской войны
Кому можно, а кому нельзя ходить в баню
Как уберечь стопы от заражения грибком
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Самоизоляцию в Москве продлили
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
Зачем Зеленский вспомнил про антироссийскую организацию?
Эндокринолог объяснила, почему сохнет кожа на пятках
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Уфологи: на другие планеты нас не пустят
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ