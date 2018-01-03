Полиция Копенгагена ищет неизвестного злоумышленника, который похитил самую дорогую в мире бутылку водки.
Как пояснил владелец бутылки коллекционер Брайан Энгберг, ее стоимость составляет около $1,3 млн.
Сообщается, что кража произошла в баре Cafe 33, где была выставлена коллекция водок/ Преступник похитил бутылку "Руссо-Балт", сообщил Энгберг, выложив в Facebook фотографии вора и пообещав вознаграждение за помощь в поимке преступника.
Упомянутая бутылка водки была изготовлена компанией Dartz Motorz, которая специализируется на производстве бронеавтомобилей. На бутылке изображен автомобиль Dartz Motorz, а пробку украшает двуглавый орел. При ее изготовлении использовали золото и серебро.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что в Дании на острове Фальстер открылась самая гуманная в мире тюрьма площадью в 18 футбольных полей. Содержать там будут 250 заключенных, рассчитан Сторстрем на "создание яркого сообщества заключенных", пишет Berlingske.
Предполагается, что заключенные смогут проводить время в "нормальной", насколько это возможно, среде, где все будет напоминать им о жизни, которую они когда-то оставили.
На территории тюрьмы созданы условия для множества вариантов времяпрепровождения, начиная с учебы, занятий различными видами искусств и заканчивая религиозными обрядами. Также в тюрьме есть продуктовые магазины, где заключенные могут купить еду по своему вкусу.
Индивидуальные камеры для заключенных имеют площадь 13 кв. метров. Они оснащены холодильниками, шкафами и 22-дюймовыми телевизорами. Окна от пола до потолка наполняют внутреннее пространство солнечным светом, но планировка обеспечивает должный уровень конфиденциальности.
Тюрьма Сторстрем была представлена как стратегический проект, призванный помочь заключенным приспособиться к тюремной жизни и вызвать у них желание вернуться к нормальной жизни, однако высокий уровень комфорта объекта вызвал в датском сообществе критику. При этом тюрьма является надежной крепостью с шестиметровыми стенами и заграждениями по периметру комплекс
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