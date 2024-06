Мошенничество в автостраховании: типичные схемы и способы борьбы с незаконными выплатами

Мошенничество в автостраховании — это преступления, связанные с процедурой страхования, которые могут совершаться как страховыми компаниями и агентами, так и частными лицами, стремящимися получить страховую выплату. Более того, к мошенничеству могут быть причастны лица, занимающие определённые должности, и использующие своё служебное положение в личных целях.

Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain