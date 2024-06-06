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Мошенничество в автостраховании: типичные схемы и способы борьбы с незаконными выплатами

Как мошенники обманывают страховые компании: виды, схемы и методы борьбы

Страхование

Мошенничество в автостраховании — это преступления, связанные с процедурой страхования, которые могут совершаться как страховыми компаниями и агентами, так и частными лицами, стремящимися получить страховую выплату. Более того, к мошенничеству могут быть причастны лица, занимающие определённые должности, и использующие своё служебное положение в личных целях.

Как мошенники обманывают страховые компании: виды, схемы и методы борьбы
Фото: freepik.com by xb100 is licensed under public domain

Основные виды мошенничества в автостраховании:

Мошенничество с полисами ОСАГО

ОСАГО — обязательное страхование для всех автовладельцев, что делает его особенно уязвимым для мошенников. Наиболее распространённые схемы включают продажу поддельных, утерянных или недействительных полисов. Также часто встречаются инсценировки ДТП, где злоумышленники создают фальшивые обстоятельства для получения страховой выплаты.

Мошенничество с полисами КАСКО

КАСКО — добровольное страхование автомобилей, также привлекающее мошенников. Основные схемы включают:

  1. Имитация угона автомобиля: автомобиль страхуется по КАСКО, затем продается третьему лицу за меньшую сумму, после чего заявляется об угоне и страховая компания выплачивает компенсацию. Такие случаи трудно выявить, что делает их привлекательными для мошенников.
  2. Страховка после ДТП: сговор с сотрудниками страховой компании позволяет застраховать автомобиль уже после аварии, что ведёт к незаконной выплате.

Сговор с сотрудниками СТО

В этом случае в страховую компанию передаются завышенные данные о стоимости ремонта и комплектующих, что позволяет получить большую страховую выплату.

Инсценировка ДТП

В сговоре с сотрудниками полиции составляется ложный протокол о происшествии, на основании которого производится выплата по КАСКО.

Каждый случай имеет свои особенности и нюансы. Преступники постоянно придумывают новые способы незаконного обогащения в сфере автострахования, что требует постоянного совершенствования методов борьбы с ними.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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