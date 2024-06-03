Исследование: 70% родителей в России прививают детям здоровый образ жизни через спорт

Исследование "Росгосстраха": плавание и танцы — самые популярные секции для детей

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Исследование компании "Росгосстрах", проведённое к Международному дню защиты детей, показало, что современные родители стремятся прививать детям любовь к здоровому образу жизни на собственном примере. Согласно опросу, 40% родителей записывают своих детей в различные спортивные секции, при этом большинство готовы платить за тренировки до 10 тысяч рублей в месяц.

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Большинство опрошенных (65%) впервые отдали ребенка в спортивную секцию в возрасте 5-7 лет, ещё 22% — в 7-11 лет, а 12% — до 5 лет. Основными факторами при выборе секций являются близость к дому (33%), рекомендации знакомых (30%) и репутация тренера или клуба (26%). Цена абонемента имеет значение лишь для 6% респондентов.

Данные о расходах на спортивное развитие детей подтверждают, что большинство родителей включают эти затраты в семейный бюджет. 41% готовы ежемесячно платить за тренировки 5-10 тысяч рублей, 30% — более 10 тысяч рублей. Каждый десятый (11%) тратит 1-3 тысячи рублей, 7% — 3-5 тысяч рублей, и лишь 8% — менее 1 тысячи рублей. Ещё 4% родителей нашли бесплатные секции для своих детей.

Половина респондентов выбирали секцию вместе с ребенком, 14% позволили детям сделать выбор самостоятельно. Более трети (36%) признались, что принимали решение сами. Наиболее популярные виды спорта среди детей — плавание (31%), танцы (23%) и спортивная гимнастика (18%).

В топ-10 также вошли:

футбол — 16%;

легкая атлетика — 15%;

художественная гимнастика — 15%;

единоборства — 11%;

волейбол — 6%;

теннис — 4%;

беговые лыжи — 4%.

Интересно, что сами родители в молодости занимались схожими видами спорта. В топ-5 входят плавание (19%), футбол (15%), беговые лыжи (12%), лёгкая атлетика и волейбол (по 10%).

Сегодня большинство родителей (70%) стараются прививать детям здоровый образ жизни собственным примером, поддерживая регулярную физическую активность.

Большинство респондентов не требуют от детей серьёзных спортивных достижений. Половина (51%) надеются просто приучить ребенка к активному образу жизни, почти треть (31%) хотят поддерживать здоровье детей, а 6% — раскрыть их таланты. Лишь 11% родителей допускают возможность, что их дети станут профессиональными спортсменами. Однако большинство (80%) отправляют детей на спортивные соревнования.

Что касается безопасности, 50% родителей оформляют постоянную спортивную страховку для ребенка через секцию, а 21% покупают полис только для участия в соревнованиях.

Репрезентативный опрос был проведен в мае 2024 года среди 1244 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.