"РЕСО-Гарантия теперь страхует и от терроризма

«РЕСО-Гарантия» начала оффлайн-продажи полисов НС с покрытием риска «терроризм».

Фото: web.archive.org by Michal Huniewicz

Теракты являются исключением по правилам страхования от несчастных случаев в "РЕСО-Гарантии". Возможность включения терактов в покрытие доступна при покупке полиса в офисах и у агентов страховщика. Изменения в правила страхования не вносились, но для конкретного полиса можно расширить покрытие.

Купить полисы с покрытием "терроризм" можно в офисах и у агентов "РЕСО-Гарантия", опция недоступна на сайте. Клиенты сами выбирают страховые суммы и набор рисков, включая включение или нет в полис покрытия терроризма. Стоимость полиса на 1 год для клиента "РЕСО-Гарантии" составит 3,8 тыс. рублей, с включением покрытия "терроризм" - 4180 рублей.

"РЕСО-Гарантия" осторожно подходит к тарификации и коэффициенты могут меняться в зависимости от статистики продаж и выплат.